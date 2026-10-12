गोड्डा में यूपी के बागपत निवासी से मारपीट, 2700 रुपये और मोबाइल छीना

संवाददाता, गोड्डा। झारखंड के गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में उत्तर प्रदेश के एक युवक नुरसहन के साथ मारपीट कर करीब 2,700 रुपये और मोबाइल आदि छीन लिए गए। घटना देर रात करीब दो से तीन बजे की है। उस समय युवक प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में सो रहा था।

जानकारी के अनुसार, युवक को हिरणपुर जाना था, जहां उसका ससुराल है। देर रात होने के कारण वह बस स्टैंड परिसर में ही रुक गया, ताकि सुबह पाकुड़ जाने वाली गाड़ी पकड़कर हिरणपुर जा सके। इसी बीच देर रात दो बाइक सवार युवकों ने उसे सोते समय उठाकर मारपीट की और उसकी जेब में रखे पर्स से करीब 2,700 रुपये तथा मोबाइल आदि छीन लिए। इस घटना के कारण युवक अगले दिन भी हिरणपुर नहीं जा सका।