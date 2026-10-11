माओवादियों की विध्वंसक साजिश पर पुलिस का प्रहार: पारसनाथ पहाड़ी से केन बम और 38 अर्धनिर्मित ग्रेनेड सेल जब्त

संवाद सहयोगी, पीरटांड़ (गिरिडीह)। Giridih Maoist Plot Foiled झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र स्थित जिरवाबेड़ा जंगल के पास माओवादियों की हिंसक साजिश को नाकाम करने में पुलिस और सीआरपीएफ को सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त सर्च अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों ने विस्फोटक सामग्री समेत कई संदिग्ध सामान बरामद किए हैं।

बरामद सामानों में एक केन बम, करीब 35 मीटर कॉर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर का एक बंडल और लोहे के 38 अर्धनिर्मित ग्रेनेड सेल शामिल हैं। इसके अलावा एक इमरजेंसी लाइट भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार और सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को 10 अक्टूबर की रात गुप्त सूचना मिली थी कि पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में जिरवाबेड़ा जंगल के पास माओवादियों ने विध्वंसक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से विस्फोटक सामग्री और हथियार छिपाकर रखे हैं।

सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गठित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) सुरजीत कुमार और सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव आनंद के नेतृत्व में टीम ने सर्च अभियान चलाया।