दुर्गा पूजा से पहले हेमंत सरकार का महिलाओं को तोहफा, गिरिडीह की 4.56 लाख मंईयां के खाते में पहुंचे ₹2500

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। Jharkhand Maiya Samman Yojana: दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार ने लाखों महिलाओं को तोहफा दिया है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत गिरिडीह जिले की कुल 4,56,038 महिला लाभुकों को सितंबर महीना की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। लाभुकों के बैंक खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है।

योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 2,500 की दर से कुल 1,14,00,95,000 (114 करोड़ से अधिक) रुपये का भुगतान किया गया। राज्य सरकार की इस कल्याणकारी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना तथा परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करना है।