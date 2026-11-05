Giridih UCO Bank डकैती कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पिस्टल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार; दूसरा फरार

संवाद सहयोगी, जमुआ (गिरिडीह)। Dhanwar UCO Bank Robbery गुरुवार दोपहर धनवार में हुई डकैती की घटना के बाद सक्रिय जमुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात में कथित रूप से शामिल एक अपराधी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कई किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी विभूति देव को डकैती की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सक्रिय हो गई। इसी दौरान बाइक से भाग रहे दो संदिग्ध अपराधियों का पुलिस ने पीछा किया। जमुआ-द्वारपहरी मुख्य मार्ग पर बरदबटिया के पास पुलिस वाहन ने अपराधियों की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।