धनवार में दिनदहाड़े UCO Bank में करोड़ों का डाका, 20 मिनट तक बंदूक के साये में रहे बैंककर्मी और ग्राहक

संवाद सहयोगी, धनवार (गिरिडीह)। UCO Bank Robbery Dhanwar: झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार में बैंक लूट की बड़ी घटना घटी है। धनवार बाजार के चमड़ा गोदाम स्थित यूको बैंक में गुरुवार को दिनदहाड़े पांच हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया।

अपराधी बैंक के लॉकर से करीब तीन-चार करोड़ रुपये मूल्य के सोने के जेवरात और 10-12 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। बैंक प्रबंधक के अनुसार, अपराधियों ने करीब 20 मिनट तक बैंक में उत्पात मचाया। इस दौरान बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंदूक के बल पर बंधक बनाकर रखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक धनवार थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। बैंक प्रबंधक के अनुसार, गुरुवार को दोपहर करीब 12:44 बजे पांच अपराधी बैंक के अंदर घुसे। सभी हथियारों से लैस थे। बैंक में प्रवेश करते ही अपराधियों ने बंदूक का भय दिखाकर वहां मौजूद बैंक कर्मियों और ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया।

एक अपराधी ने बैंक प्रबंधक के सिर पर बंदूक तान दी, जबकि अन्य अपराधियों ने एक-एक कर वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद अपराधियों ने बैंक के लॉकर में रखे सोने के जेवरात और नकदी को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया।

इस दौरान बैंक में 20 हजार रुपये जमा करने पहुंचे पीड़ित मो. महताब ने बताया कि पांच अपराधियों ने अंदर आते ही सभी को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया। अपराधी उनसे रुपये मांग रहे थे। जब उन्होंने रुपये देने से इनकार किया, तो उनके साथ मारपीट की गई। अपराधियों ने लूटपाट के बाद बैंक के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला बंद कर दिया और फरार हो गए।

बताया जाता है कि अपराधियों ने करीब 20 मिनट के भीतर पूरी वारदात को अंजाम दिया। बैंक प्रबंधक ने लूटे गए सोने के जेवरात का अनुमानित मूल्य तीन से चार करोड़ रुपये तथा नकदी की राशि 10 से 12 लाख रुपये बताई है।

अपराधियों के फरार होने के बाद बैंक के अंदर फंसे लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई। मुख्य द्वार को अंदर से जोर-जोर से पीटने पर आसपास के लोगों का ध्यान गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने गेट खोलकर बैंक के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला।