दिवंगत मंत्री सुदिव्य सोनू पर टिप्पणी से गरमाई गिरिडीह की सियासत, भाजपा से झामुमो ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। झारखंड के दिवंगत मंत्री सह गिरिडीह के पूर्व विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता कामेश्वर पासवान की ओर से की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर गिरिडीह की सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता के बयान से नाराज झामुमो नेताओं ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर कड़ा विरोध जताया और भाजपा को अपने नेताओं की भाषा पर नियंत्रण रखने की नसीहत दी।

उप मेयर सुमित कुमार और जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि दिवंगत मंत्री सोनू के खिलाफ भाजपा नेता पासवान ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने भाजपा से इस बयान पर अपना अधिकारिक रूख स्पष्ट करने की मांग की।

चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा इस बयान का खंडन नहीं करती है तो झामुमो इसे पार्टी का अधिकारिक बयान मानेगी। कुमार ने यह भी दावा किया कि चुनाव के दौरान यही कामेश्वर पासवान दिवंगत मंत्री सोनू के पैर पकड़ते नजर आए थे।