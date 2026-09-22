MLA Kalpna Soren के विधानसभा क्षेत्र गांडेय में बड़ी वारदात, पावर सब स्टेशन में रातभर लूट

संवाद सहयोगी, गांडेय (गिरिडीह)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के विधाानसभा क्षेत्र गांडेय में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मड़वाटांड में निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन में सोमवार रात करीब 11 बजे 10-15 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।

अपराधियों ने पावर सब स्टेशन के रात्रि गार्ड को पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया और उन्हें कंबल से ढक दिया। वे रात एक बजे तक पावर सब स्टेशन में लगे 5 केवी के दो ट्रांसफार्मरों को खोलकर उनमें से तांबे की काइल व तार निकाल ले गए। साथ ही वहां रखा तेल को बहा कर दिया।