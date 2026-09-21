गिरिडीह के बगोदर में ज्वेलर्स से 11 लाख की लूट, घर के सामने पिस्तौल तानकर सोना-चांदी और नकदी से भरा बैग छीना

संवाद सहयोगी, बगोदर / गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका में एक आभूषण व्यवसायी से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर उनके घर के सामने से नकदी समेत लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए। घटना रविवार रात की है।

पीड़ित व्यवसायी बंटी कुमार सोनी ने सोमवार को बगोदर थाना में आवेदन देकर शिकायत की है। सोनी ने बताया कि अटका चौक स्थित अपने सिद्धी ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान को रोज की तरह बंद करके बाइक से अपने घर आ रहे थे। वह घर के पास पहुंच चुके थे।