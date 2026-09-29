CRPF के 2 जवानों के बलिदान के 18 साल बाद बदली तस्वीर, गिरिडीह में 2 हार्डकोर माओवादियों ने किया सरेंडर

जागरण संवाददाता,गिरिडीह। देश को माओवाद मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में गिरिडीह के दो हार्डकोर माओवादियों ने सोमवार को न्यायालय में सरेंडर किया है।

जिला जज वन कंवलजीत चौपड़ा की अदालत में माओवादी सीताराम सोरेन और पवन कुमार मुर्मू उर्फ शिवलाल मुर्मू ने सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है ।

दोनों साल 2008 के एक बड़ी घटना के वांछित अभियुक्त थे। इस कांड के सूचक तत्कालीन एसआइ अहमद अली ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि हजारीबाग जिला में उग्रवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद माओवादियों ने सात अगस्त 2008 को उत्तरी छोटानागपुर बंद का आह्वान किया था ।

इसी को देखते हुए रेलवे ट्रैक और जीटी रोड पर व अन्य स्थानों पर पुलिस गश्ती चल रही थी। ताकि समाज में दहशत नहीं फैल सके। रात को करीब आठ बजे यह सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य रेलवे ट्रैक,जीटी रोड पर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं।