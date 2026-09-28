'राहुल बड़े अस्पताल में कराएं इलाज', बाबूलाल का तीखा हमला; बोले- कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों की भी लुटिया डूबेगी

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। मुख्य चुनाव आयुक्त पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सियासी घमासान के बीच झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सोमवार को गिरिडीह में प्रेस वार्ता के दौरान मरांडी ने कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी का देश-विदेश के बड़े अस्पतालों में इलाज कराए।

उन्होंने कहा- राहुल के दिमाग का इलाज नहीं हुआ तो 2029 तक कांग्रेस की लुटिया डूबेगी ही, साथ में गठबंधन में शामिल दलों को भी ले डूबेगी। विधायक मरांडी ने कहा कि चार-पांच दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित खबरें आने के बाद राहुल गांधी सहित विपक्षी पार्टियों को लगा कि उनके हाथ बहुत बड़ी चीज लग गई है।

वे मुख्य चुनाव आयुक्त पर गलत और भ्रामक आरोप लगाकर देश को गुमराह करने लगे। हालांकि, कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां तरह-तरह के आरोप लगाती रही हैं।

कभी राफेल के नाम पर, कभी ईवीएम और वोट चोरी के नाम पर, तो कभी ‘चौकीदार चोर’ के नाम पर वे देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करती रही हैं। कांग्रेस हमेशा मुद्दों को बदलती रहती है।

उन्होंने कहा कि देश के तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर बता दिया कि जो भी निर्णय हुए थे, वे सर्वसम्मति से लिए गए थे। इससे कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है। कांग्रेस एक बार फिर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है।