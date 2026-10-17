छह माह से पेंशन बंद, दुर्गापूजा पर बढ़ी परेशानी; बाबूलाल मरांडी ने दी धरने की चेतावनी

संवाद सहयोगी, तिसरी (धनबाद)। Babulal Marandi Warns Protest: दुर्गापूजा के दौरान छह माह से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन नहीं मिलने से परेशान पेंशनधारी महिलाओं ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी से गुहार लगाई।

महिलाओं ने कोदई बांक स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर अपनी समस्याएं बताईं। उन्होंने कहा कि छह माह से पेंशन नहीं मिलने के कारण त्योहार के समय आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि यदि आगामी 27 अक्टूबर से पहले गरीब वृद्धों और विधवा महिलाओं को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, तो तिसरी, गांवा और देवरी प्रखंड के सैकड़ों पीड़ित पेंशनधारी महिला-पुरुष खोरीमहुआ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देंगे।

मरांडी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धनवार क्षेत्र के सभी 28 दुर्गापूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान कई पंडालों के आसपास महिलाओं ने उनसे मुलाकात कर छह माह से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की।