न नल मिला, न पास में हैंडपंप! झारखंड के गढ़वा में पीढ़ियों से कुएं का गंदा पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं ग्रामीण

अब उम्र ऐसी हो गई है कि दो कदम चलना भी मुश्किल होता है। हैंडपंप काफी दूर है, वहां से रोज पानी लाना हम जैसे बुजुर्गों के लिए बेहद कठिन है। मजबूरी में इसी कुएं का पानी पीना पड़ता है। कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और मवेशियों को पानी पिलाने तक के लिए इसी कुएं पर निर्भर रहना पड़ता है। - लक्ष्मणीया देवी,ग्रामीण

वर्षों से टोले में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है। सभी परिवार कुएं के पानी पर निर्भर हैं। इसी पानी से खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू कार्यों के साथ पीने की जरूरत भी पूरी करनी पड़ती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी चिंता हमेशा बनी रहती है। - अंशु कुमारी,ग्रामीण

बाप-दादा के समय से जिस कुएं का पानी पीते आ रहे हैं, आज भी उसी पर निर्भर हैं। उम्र अधिक होने के कारण दूर स्थित हैंडपंप से पानी लाना संभव नहीं है। चुनाव के समय सब आते हैं, लेकिन बाद में कोई हमारी परेशानी देखने तक नहीं आता। - रघुनाथ सिंह, ग्रामीण

आज भी ग्रामीणों को कुएं का दूषित पानी पीना पड़ रहा है तो यह गंभीर विषय है। ग्रामीण अपनी समस्या के संबंध में लिखित आवेदन दें। आवेदन मिलने पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से टोले में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने की दिशा में पहल की जाएगी। हालांकि, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। -देवलाल करमाली, प्रखंड विकास पदाधिकारी,डंडई।