गढ़वा में PhonePe पर पैसे लेने का आरोप, निलंबित CI को SDO ने किया तलब; 23 अक्टूबर को देना होगा जवाब

संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा)। एसडीओ प्रभाकर मिर्धा ने भूमि के दाखिल-खारिज एवं अपडेशन के नाम पर फोन पे के माध्यम से नाजायज राशि लेने के आरोपित रमना अंचल के निलंबित सीआई दिवाकर सिंह को नोटिस देकर आगामी 23 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

एसडीओ ने निलंबित सीआई दिवाकर सिंह को आगामी 23 अक्टूबर को अनुमंडल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार दिवाकर सिंह वर्तमान में निलंबित हैं और निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय भंडरिया निर्धारित किया गया है।

फेसबुक पर वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला एसडीओ द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक डीसी गढ़वा के आदेश ज्ञापांक 393/स्था, दिनांक 11 सितंबर 2026 के तहत दिवाकर सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित किया गया है। यह पूरा मामला गत 20 मई 26 को फेसबुक पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में भूमि नामांतरण/अपडेशन के नाम पर दिवाकर सिंह के द्वारा कथित रूप से राशि लेने और बाद में काम नहीं होने पर राशि लौटाने की बात सामने आई थी।

संजय चंद्रवंशी ने लगाया था मौखिक आरोप नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रमना अंचल के गिद्धि गांव निवासी संजय चंद्रवंशी द्वारा मौखिक रूप से यह आरोप लगाया गया था कि राजस्व उप निरीक्षक दिवाकर सिंह ने रजिस्टर-टू में नामांतरण/अपडेशन करने के एवज में राशि ली थी।