सत्यप्रकाश रवानी, रमना (गढ़वा)। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा निर्धारित समय से करीब तीन महीने विलंब से आयोजित होगी।

सितंबर में प्रस्तावित परीक्षा अब दिसंबर में कराने की तैयारी है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीइआरटी), रांची ने 18 नवंबर को इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा जारी कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 14 से 16 दिसंबर तक दो पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 12:30 से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित की गई है। कक्षा एक एवं दो की परीक्षा मौखिक, जबकि कक्षा तीन से आठवीं तक की परीक्षा लिखित होगी।