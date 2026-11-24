संवाद सहयोगी, गढ़वा। मंगलवार की सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर गढ़वा समेत आसपास के इलाके में धरती डोल उठी। महज पांच से दस सेकेंड तक महसूस हुए इस झटकों से घरों में रखा सामान हिलने लगे।

बिस्तर पर सो रहे कुछ लोगों को अचानक बिस्तर हिलने का अहसास हुआ, जबकि मंदिरों में पूजा कर रहे लोगों ने पूजा सामग्री और पंखों को हिलते देखा।

झटका थमते ही जब लोगों को भूकंप आने की जानकारी हुई तो संभावित दोबारा झटके की आशंका से कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

सुबह के समय अधिकांश लोग ठंड के कारण बिस्तरों में दुबके हुए थे। ऐसे में भूकंप का झटका इतना हल्का और कम समय का था कि बड़ी संख्या में लोगों को इसका अहसास तक नहीं हुआ।

वहीं, कुछ लोग अपनी सुबह की दिनचर्या में जुटे थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में पूजा-अर्चना कर रहे लोगों ने भी भूकंप का असर महसूस किया। उनके अनुसार, इस दौरान मंदिरों में रखी पूजा सामग्री और लगे पंखे हिलने लगे थे।