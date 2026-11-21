संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। जरमुंडी थाना क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती को जबरन पकड़कर उसके साथ मारपीट करने और कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने वह मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिससे वीडियो और तस्वीर खींची गई थी। घटना 18 नवंबर की दोपहर की है। पीड़िता ने शुक्रवार को थाना में मामला दर्ज कराया है। सभी आरोपित पीड़िता के गांव और आसपास के रहने वाले हैं। पीड़िता ने थाना में आवेदन में बताया कि 18 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह खेत से धान काट कर घर लौट रही थी। तिलबरिया मोड़ के पास वह होने वाले पति से बात कर रही थी।

मंगेतर ने कपड़ा खरीदने के लिए कुछ रुपया भी दिया। इसके बाद अकेले अपने घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में झाड़ी के पास घात लगाए शंकर मांझी और रविंद्र मांझी ने पांच साथियों के साथ मिलकर घेर लिया।

मोबाइल भी छीन लिया गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। मंगेतर द्वारा दिया गया पैसा और मोबाइल भी छीन लिया। सभी ने पकड़कर सारे कपड़े उतार दिए और वीडियो बनाया। कुछ ने फोटो भी खींची। काफी देर तक इसी अवस्था में जलील किया।