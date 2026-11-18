संवाद सहयोगी, सरैयाहाट (दुमका)। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित रह गए नागरिकों को निर्वाचन आयोग की ओर से एक और अवसर दिया गया है।

बुधवार को प्रखंड के सभी 149 मतदान केंद्रों पर 'एक और अवसर कैंप' के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संबंधित मतदान केंद्रों के बीएलओ ने मतदाता सूची से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा किया।

इस दौरान नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र छह भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे योग्य नागरिकों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया।

शिविर में अयोग्य मतदाताओं की तैयार सूची पर भी चर्चा की गई। एसआईआर के दौरान जारी किए गए नोटिस से संबंधित मामलों की समीक्षा कर उनका नियमानुसार उचित निर्णय लिया गया। वहीं, बीएलओ एवं बीएलए-टू की छठी और अंतिम बैठक भी हुई। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की प्रगति, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अयोग्य मतदाताओं से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। कैंप लगाकर नाम जोड़ने का काम गोपीकांदर प्रखंड के सभी 40 मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाया गया। इसके माध्यम से वैसे पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया, जिनका नाम किसी कारणवश एएसडीडी सूची में शामिल हो गया है।

इसके अलावा वैसे मतदाता, जिन्हें दूसरी बार नोटिस मिलने के बावजूद किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके थे, उन्हें भी कैंप में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। वहीं, एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे युवा, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वे भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी ने प्रखंड के सभी 40 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य करें, ताकि आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।