राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने और वैवाहिक मतभेदों को मानसिक क्रूरता बताकर तलाक नहीं लिया जा सकता। इसके लिए ठोस सबूत और कानूनी आधार जरूरी हैं।

अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए डॉक्टर पति की 18 साल पुरानी तलाक की अपील खारिज कर दी। अदालत ने बोकारो फैमिली कोर्ट के तलाक याचिका खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने नाबालिग बेटी की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए पिता को 15 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में डॉ. ए केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। शादी के 1 महीने बाद ही मायके चली गई पत्नी रांची के बरियातू निवासी डा केजरीवाल की शादी 25 फरवरी 2001 को बोकारो की डॉ जे केजरीवाल से हुई थी। पति का आरोप था कि शादी के करीब एक महीने बाद ही पत्नी मायके चली गई। बाद में दोनों दिल्ली, नोएडा और मुंबई में भी साथ रहे, लेकिन संबंध सामान्य नहीं हो सके।

पति ने पत्नी पर अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके साथ नहीं रहने का आरोप लगाया था। उसने यह भी कहा था कि पत्नी ने उसके और परिजनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना हुई। इसी आधार पर जून 2008 में तलाक की याचिका दाखिल की गई थी।

पत्नी ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि पति और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया और मुंबई स्थित वैवाहिक घर से निकाल दिया। उसने वैवाहिक जीवन बहाल करने की इच्छा भी जताई थी।