राजीव, दुमका। दुमका के किसानों की आमदनी केवल धान की उपज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के जरिए भी इन्हें अतिरिक्त कमाई का अवसर मिलने वाला है।

विश्व बैंक संपोषित एडब्ल्यूडी परियोजना के तहत किसानों को गर्मी के मौसम में खाली खेतों में धान की खेती करने के लिए प्रेरित करने की पहल होगी।

इसकी शुरुआत संताल परगना प्रमंडल में पहली बार दुमका के 500 किसानों को चिह्नित करके की जाएगी। जिले के चार प्रखंडों मसलिया, गोपीकांदर, दुमका सदर और रानीश्वर के 20 से 25 गांवों के चिह्नित किसानों को इस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा।

दिसंबर माह के अंत तक किसानों को चिह्नित करने का लक्ष्य है। तयशुदा ब्लू प्रिंट के तहत किसानों को गर्मी के मौसम में खाली पड़ी भूमि फैलो लैंड पर धान की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि खेती में पानी का इस्तेमाल कम से कम करते हुए ऐसी तकनीक अपनाई जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाया जा सके।

मध्यप्रदेश की आशा संस्था की अगुवाई में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट विश्व बैंक से संपोषित मध्य प्रदेश की आशा संस्था की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की पहल की जा रही है। इसके लिए किसानों को वैकल्पिक धान उत्पादन पद्धति अपनाने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा।

योजना का मुख्य आधार एडब्ल्यूडी यानी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक है। इसमें धान के खेतों को लगातार पानी में डुबोकर रखने के बजाय जरूरत के अनुसार सिंचाई की जाती है। खेत में पानी भरने और कुछ समय बाद उसे सूखने देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

पानी की बचत के साथ घटेगा मिथेन उत्सर्जन परंपरागत तरीके से धान की खेती में खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहने से आक्सीजन की कमी वाली स्थिति बनती है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थों के विघटन के दौरान मिथेन गैस का उत्सर्जन होता है।

मिथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाती है। एडब्ल्यूडी तकनीक से खेतों में पानी का प्रबंधन करने पर मिथेन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। इससे एक ओर सिंचाई के पानी की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण में भी किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

कार्बन ट्रेडिंग से मिलेगा आर्थिक लाभ इस पायलट प्रोजेक्ट में किसानों की ओर से अपनाई गई खेती की पद्धति और उससे होने वाली उत्सर्जन में कमी का निर्धारित मानकों के अनुसार आकलन और सत्यापन किया जाएगा। इसके आधार पर कार्बन क्रेडिट तैयार होंगे।

पीजीपीएल और अंतरराष्ट्रीय संस्था एग्री कैप्चर के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के तहत पूरी की जाएगी। इसमें किसानों को मिलने वाली राशि उनके अर्जित कार्बन क्रेडिट प्वाइंट के आधार पर तय होगी। लव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका। यानी किसान कम पानी में धान की खेती कर उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण से भी आर्थिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। इस पहल से दुमका के किसानों के लिए खेती का एक नया आर्थिक माडल विकसित होने की उम्मीद है।