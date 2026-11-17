इस बार फूलगोभी, बंदगोभी, टमाटर, बैंगन, लहसुन, धनिया, पालक, मूली, गाजर और मेथी की खेती करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि समय पर खेतों की जुताई और मिट्टी की तैयारी कर सब्जियों की बुवाई की जाएगी। - जयदेव मंडल, किसान

धान की कटाई का काम तेजी से कर रहे है। कटाई पूरी होने के बाद खेतों की साफ-सफाई और जुताई कर रबी फसलों एवं मौसमी सब्जियों की खेती शुरू करेंगे। समय पर खेती का काम पूरा होने से अच्छी पैदावार की उम्मीद रहती है। - हीरालाल मंडल, किसान

धान की कटाई के बाद खेत खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि समय पर जोताई कर रबी फसलों और मौसमी सब्जियों की खेती शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आलू, सरसों, मिर्च की खेती पर विशेष ध्यान देंगे। सब्जियां बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त करेंगे। - सुनील हांसदा, किसान

आलू, सरसों, मटर, और टमाटर की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। समय पर बुआई और फसलों की उचित देखभाल से बेहतर पैदावार होने की उम्मीद रहती है। खेती-किसानी ही हमलोग का मुख्य आमदनी का श्रोत है। - बलराम मिर्धा, किसान