मुकेश कुमार दास, काठीकुंड (दुमका)। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान पिता का बेटा आज देश के एथलेटिक्स ट्रैक पर अपनी रफ्तार से पहचान बना रहा है। जिस परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के बीच खेल के महंगे जूते और जरूरी सामग्री जुटाना भी चुनौती थी, उसी परिवार के 15 वर्षीय एमानुएल किस्कू ने अपनी मेहनत से राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ कर स्वर्ण पदक हासिल किया है।

शिकारीपाड़ा प्रखंड के मलूटी पंचायत के चांदपुर गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ यह सफर अब अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स के सपनों तक पहुंच चुका है। खास बात यह कि कल तक ऐतिहासिक मंदिरों का गांव मलूटी की पहचान राष्ट्रीय फलक पर थी और अब इसमें एक नया अध्याय किशोर एथलीट एमानुएल ने जोड़ दिया है।

तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 41 वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में 80 मीटर हर्डल्स स्पर्धा का स्वर्ण जीतकर एमानुएल ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे संताल परगना का मान बढ़ाया है। उसकी सफलता पदक जीतने भर की कहानी नहीं, बल्कि अभावों से लड़ कर लक्ष्य हासिल करने, परिवार के भरोसे और निरंतर संघर्ष की मिसाल है।

10.10 सेकेंड में रफ्तार से लिखा इतिहास 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एमानुएल ने 80 मीटर हर्डल्स के हिट मुकाबले में 10.17 सेकेंड का समय निकाल कर बिहार के रोहित राज के 10.28 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया। रोहित ने यह रिकार्ड 11 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित 40 वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया था।

इसके बाद एमानुएल ने फाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन उन्होंने 10.10 सेकेंड का समय निकालकर अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया तथा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने झारखंड को प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण दिलाया। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण जीतने के बाद एमानुएल का अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करना है। अब उसका सपना ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है।

फुटबाल के मैदान से शुरू हुआ सफर एमानुएल की खेल यात्रा किसी आधुनिक स्टेडियम या बड़े प्रशिक्षण संस्थान से नहीं, बल्कि गांव में बच्चों के साथ फुटबाल खेलने से शुरू हुई। करीब 11 वर्ष की उम्र में उसके बड़े पापा और पूर्व मुखिया जैकब किस्कू ने उसकी प्रतिभा पहचानी और खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

बड़े पापा की प्रेरणा से एमानुएल दुमका में आयोजित आउटडोर ट्रायल में शामिल हुआ। इस दौरान देवघर में पदस्थापित रहे दारोगा मनोज मुर्मू का भी सहयोग मिला। चयन के बाद उनके लिए एथलेटिक्स की दुनिया के दरवाजे खुल गए। चार वर्षों से घर से दूर, अभ्यास ही दिनचर्या झारखंड सरकार के खेल विभाग की ओर से साहिबगंज के सिदो-कान्हु स्टेडियम स्थित आवासीय बालक एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र में चयन के बाद करीब चार वर्षों से वह वहीं रहकर खेल का प्रशिक्षण ले रहा है।

वर्तमान में प्लस टू इंटर स्कूल साहिबगंज में नौवीं कक्षा का छात्र भी है। कोच योगेश यादव के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास कर अपनी तकनीक और शारीरिक क्षमता को निखार रहे हैं। पढ़ाई और कठिन खेल अभ्यास के बीच संतुलन बनाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा है।

जूते और खेल सामग्री के लिए भी करना पड़ा संघर्ष एमानुएल की सफलता के पीछे आर्थिक अभावों से जूझने की कहानी भी है। किसान पिता कालेब किस्कू के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है। एथलेटिक्स में अच्छे रनिंग शूज और दूसरी जरूरी खेल सामग्री के बिना बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल होता है।

कई बार प्रशिक्षण के दौरान जरूरत पड़ने पर एमानुएल को घर से पैसे मंगवाने पड़ते थे। इसके बावजूद माता-पिता ने कभी उनके सपनों को आर्थिक तंगी के कारण रुकने नहीं दिया। जरूरत पड़ने पर किसी तरह व्यवस्था कर बेटे को सहयोग दिया।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी तो अब मददगारों की लगी कतार राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के बाद अब एमानुएल के लिए मददगारों की कतार लग गई है। बुधवार को दुमका के सांसद नलिन सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष जोयेस बेसरा ने शिवतल्ला स्थित आवास पर एमानुएल को न सिर्फ सम्मानित किया, हरसंभव सहयोग का भी भरोसा दिया है।