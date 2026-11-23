जागरण संवाददाता, दुमका। जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बादलपाड़ा कल्याणपुर क्षेत्र में खुलने वाले कोल माइंस में बोरिंग के लिए रविवार की दोपहर ग्राम सभा के दौरान ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने कॉल कंपनी के कर्मियों को बंधक बना लिया।

देर शाम को जानकारी मिलते ही शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस गांव पहुंची और बंधक कर्मियों को छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण छोड़ने को तैयार नहीं हुए। रात करीब 12 बजे बजे मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। । इस पथराव में लगभग नौ पुलिसकर्मी

घायल हो गए। रात दो बजे सभी घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां सभी का इलाज किया गया। जवानों का कहना था कि अचानक से ही गांव के लोगों ने घर कर पत्थर और दंड से प्रहार कर दिया। इधर,घटना की जानकारी पाकर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान अस्पताल पहुंचे और पुलिसकर्मियों के इलाज की जानकारी ली।