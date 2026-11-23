डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की माता सायरा मुंडा का निधन हो गया है। उनके निधन से अर्जुन मुंडा गहरे शोक में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर भावुक पोस्ट साझा कर अपनी मां के निधन की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मां को जीवन का सबसे मजबूत सहारा बताते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

अर्जुन मुंडा ने लिखा, “मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं… तुम्हारे जाने से सिर से सिर्फ़ ममता का साया ही नहीं उठा, बल्कि ज़िंदगी का वो सबसे मज़बूत सहारा भी छिन गया, जिसके रहते हर मुश्किल छोटी और हर दर्द हल्का लगने लगता था।”