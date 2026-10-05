पति गया था तमिलनाडु कमाने, पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला से किया गंदा काम; दुमका पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, दुमका। जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 25 सितंबर की रात दो बच्चे की मां के साथ उसके पड़ोसी ने ही दुष्कर्म किया। पति के बाहर से लौटने के बाद पीड़िता ने रविवार की शाम आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित राजमिस्त्री सुनील राणा को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति 20 दिन पहले कमाने के लिए तमिलनाडु गए थे । 25 सितंबर की रात दोनों बच्चों के साथ सोई हुई थी। रात में सुनील राणा घर में घुस आया और डरा धमकाकर गलत काम करने का प्रयास। विरोध करने पर सुनील ने किसी चीज से हमला कर जख्मी कर दिया। भागते समय धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा।