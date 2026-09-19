उत्तम फाइनेंस कंपनी पर ठगी का आरोप, हंसडीहा में महिलाओं ने किया थाना के सामने सड़क जाम

संवाद सहयोगी, हंसडीहा ( दुमका )। उत्तम फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन और घरेलू सामान उपलब्ध कराने का झांसा देकर पैसे लेने के आरोप को लेकर शनिवार को हंसडीहा में महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने हंसडीहा थाना के सामने सड़क जाम कर दिया।

जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि उत्तम फाइनेंस कंपनी की ओर से हंसडीहा और सरैयाहाट क्षेत्र में लोगों को लोन तथा घरेलू सामान उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था।

इसके एवज में कई लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन लंबे समय बाद भी न तो लोन मिला और न ही घरेलू सामान उपलब्ध कराया गया। पीड़ितों का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है।