दुमका SKMU में ABVP आंदोलन को मिला पूर्व CM अर्जुन मुंडा का समर्थन, छात्रों को बताया राज्य का भविष्य

जागरण संवाददाता, दुमका। छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे अभाविप (ABVP) के आंदोलन और छात्रहित से जुड़ी मांगों का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है-झारखंड के छात्र हमारे राज्य का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी।

मुंडा ने कहा है-उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं इसके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के छात्र परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं, लंबित परीक्षाओं एवं परिणामों, पुनर्मूल्यांकन में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

छात्रों की मांगों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच, छात्र शिकायत समाधान केंद्र, बेहतर छात्रावास, पुस्तकालय, यूजी सीटों की बहाली, बीएड की सीटें बढ़ाने, एलएलबी की पढ़ाई शुरू करने तथा समयबद्ध पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है-यह अत्यंत चिंताजनक है कि विद्यार्थियों को अपनी बुनियादी शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और झारखंड सरकार को छात्रों की आवाज गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुननी चाहिए तथा आंदोलनरत विद्यार्थियों से तत्काल संवाद स्थापित करना चाहिए।

सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन सभी मांगों पर समयबद्ध, पारदर्शी एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। छात्रों का समय, शिक्षा और भविष्य प्रशासनिक लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के इस संदेश के बाद अभाविप के आंदोलन को गति मिली है वहीं इस संदेश के जरिए भाजपा ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर आंदोलित जेन जी को मिजाज को कैंपस में भी तल्ख बनाए रखने की पहल की है।