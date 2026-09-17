भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया की मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई; MLA समेत नौ पर FIR
दुमका में भाजपा विधायक के रसोइया सोनू कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मौत का कारण फांसी बताया गया है।
HighLights
रसोइया सोनू कुमार का शव नोनीहाट में लटका मिला था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग बताया गया।
पुलिस आत्महत्या या हत्या की दिशा में जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, दुमका। हंसडीहा थाना की पुलिस ने 24 अगस्त की शाम जरमुंडी से भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया साेनू कुमार का नोनीहाट के डाक बंगला परिसर के एक कमरे से लटका हुआ शव बरामद किया था। मृतक के चाचा के बयान पर हंसडीहा थाना की पुलिस ने विधायक समेत नौ लोगों पर हत्या कर शव को लटका देने का मामला दर्ज किया था।
पुलिस मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रही थी। इधर मंगलवार को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। इससे यह तो साफ हो गया है कि सोनू की लटकने से मौत हुई है।
उसने जान दी या फिर किसी ने जीवित फंदे पर लटका दिया है। पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मृतक के माथे पर चोट का हल्का निशान है। जबकि शरीर पर मारपीट का कोई भी निशान नहीं मिला है।
अब बिसरा पर टिकी निगाह
पोस्टमार्टम के समय डाक्टर ने मृतक का बिसरा सुरक्षित रख दिया था। इसके अलावा मृतक के हाथों के नाखूनों को भी रखा गया है। जल्द ही बिसरा और नाखून जांच के लिए रांची भेजा जाएगा।