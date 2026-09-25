दुमका में खाना न बनाने पर पिता ने बेटे का गला घोंटा, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दुमका। काठीकुंड थाना के मसनिया गांव में बुधवार की शाम खाना नहीं बनाने पर नाराज पिता ने 16 साल के बेटे प्रदीप मुर्मू की गला दबाकर हत्या कर दी। शुक्रवार को पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता 57 साल के कोर्नेलियुस मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मृतक की मां फूलमनी बेसरा के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में मीडिया से पूरे घटनाक्रम को साझा करते हुए एसडीपीओ दिलीप खालखो ने बताया कि बुधवार की शाम पुलिस को पता चला कि प्रदीप मुर्मू ने आत्महत्या कर ली है।

थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह ने शव कब्जे में लेने के बाद घटनास्थल पर जाकर जांच की तो मृतक के गले पर दाग का निशान दिखा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाली मृतक की मां फुलमनी बेसरा ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया। अज्ञात पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया।

एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। संदेह के आधार पर मृतक के पिता कर्नेलियुस मुर्मू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया।