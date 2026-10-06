मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर, SNMMCH Dhanbad में शिशु रोग PG की 5 सीटों को मान्यता मिलने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (SNMMCH Dhanbad) के शिशु रोग विभाग में जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसे लेकर मंगलवार को नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के सदस्य डा. हेमंत कुमार सिंह ने मेडिकल कालेज का दौरा किया।

उन्होंने विभाग में उपलब्ध संसाधनों, मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों व प्रोफेसरों की संख्या का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डा. सिंह ने सबसे पहले कालेज के प्राचार्य डा. रामकृष्ण महतो और अधीक्षक डॉ. दिनेश कुमार गिंदौरिया से मुलाकात कर शिशु रोग विभाग की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने विभाग के ओपीडी और इनडोर सेवाओं का जायजा लिया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यहां ओपीडी में हर दिन 70 से 80 बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं, जबकि प्रतिदिन 17 से 18 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है।