अब रेलवे स्टेशनों पर नहीं दिखेगा ओवरफ्लो कचरा, 200 लीटर से अधिक क्षमता के स्मार्ट बिन लगेंगे

तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। रेलवे स्टेशन पर डस्टबिन ताे लगे हैं पर हाई फुटफाल यानी यात्रियों की अधिक आवाजाही वाले स्टेशन पर पुराने डस्टबिन की क्षमता कम होने से कूड़े ओवरफ्लो हो जाते हैं। रेल परिसर और प्लेटफार्म पर बिखरे कूड़े-कचरे से बदबू फैलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है।

हवा में घुलने वाले जहर की रोकथाम के लिए रेलवे ने हाईटेक ग्रीन समाधान ढूंढ़ निकाला है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए रेलवे स्टेशन पर वेस्ट कांपैक्टर स्मार्ट बिन लगाए जाएंगे। स्मार्ट डस्टबिन 200 लीट से अधिक क्षमता का होगा और दिन में 100 बार खुद कचरे को कांपैक्ट यानी दबाएगा। इससे डस्टबिन ओवरफ्लो नहीं होगा और कचरे की मात्रा 80 प्रतिशत तक कम होगी। रिमार्ट से मानिटरिंग, हर 30 मिनट पर डाटा अपडेट स्मार्ट डस्टबिन सोलर से संचालित हो सकेगा। कचरा निस्तारण के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। इसमें सेंसर भी लगा रहेगा, जो हर 30 मिनट पर डाटा अपडेट करेगा। डस्टबिन भरते ही मोबाइल या डेस्कटाप एप पर अलर्ट भेजेगा। इसकी मानिटरिंग रिमाेर्ट आधारित होगी। फ्लीट डैशबोर्ड से पूरे स्टेशन के कचरे पर एक क्लिक में नजर रखी जा सकेगी।

फुट पैडल आपरेशन, कचरा नहीं बिखेर सकेंगे पशु-पक्षी खुले डस्टबिन के कारण पशु-पक्षियों द्वारा कूड़े बिखेरने की भी संभावना रहती है। स्मार्ट डस्टबिन फुट पैडल से अपरेट होगा। हाथ से छूने या कूड़ा निकालने की समस्या नहीं होगी। पर्यावरण फ्रेंडली होने के साथ ही मजबूत भी होगा।