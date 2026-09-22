सीतारामपुर SPAD के बाद रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, अब मालगाड़ी चालक नहीं चलाएंगे राजधानी-शताब्दी और दुरंतो

जागरण संवाददाता, धनबाद। Sitarampur SPAD Incidentः धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग (Dhanbad-Howrah Rail Route) के सीतारामपुर स्टेशन (Sitarampur Station) पर यात्री ट्रेन के सिग्नल जंप (Signal Passed at Danger) की घटना को लेकर रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने सख्त रुख अपनाया है।

भारतीय रेल में अब मालगाड़ी के चालक किसी भी हाल में Rajdhani Express, Shatabdi Express और Duronto Express जैसी ट्रेन नहीं चलाएंगे। बिना एलआर (LR - Learning Road) वाले चालक को यात्री ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

29 जुलाई को सीतारामपुर स्टेशन पर हुई स्पाड यानी सिग्नल पास्ड एट डेंजर की घटना के बाद पांच और 19 अगस्त को रेलवे बोर्ड में आयोजित बैठक के बाद रेलवे बोर्ड के निदेशक विद्युत इंजीनियर चल स्टाक विकास आनंद ने सभी जोनल रेलवे को कड़ा निर्देश जारी किया है।

क्या है एलआर ड्यू किसी भी रेलखंड पर सुरक्षित ट्रेन चलाने के लिए चालक (Locomotive Pilot) को उस रेलखंड के सिग्नल, ढलान, स्पीड लिमिट और स्टेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर तीन से छह माह तक उस सेक्शन पर ट्रेन नहीं चलाया है तो सिस्टम इसे रोड लर्निंग ड्यू मानता है।

ऐसे में अचानक चालक को उस रूट पर यात्री ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई तो सिग्नल जंप या दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि रेलवे बोर्ड ने बिना एलआर वाले चालक को यात्री ट्रेन के लिए बुक न करने का निर्देश जारी किया है।