त्योहारी भीड़ से निपटने को East Central Railway चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, प्रमुख स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया

जागरण संवाददाता, धनबाद। आगामी त्योहारों के अवसर पर पूर्व मध्य रेल की ओर से देश के विभिन्न शहरों से आने वाले एवं त्योहार के बाद वापस जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। यह बातें पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने कहीं।

रेल मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में महाप्रबंधक ने कहा कि त्योहारों की भीड़ के दौरान प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। होल्डिंग एरिया में पेयजल, ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान की घोषणा, मेडिकल बूथ सहित अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक वार रूम बनाया जाएगा जहां से 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी। स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल की अतिरिक्त टुकड़ियां लगायी जाएगी। प्लेटफार्म, फुट ओवरब्रिज एवं सर्कुलेटिंग एरिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।