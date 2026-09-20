Railway Jobs: नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, 5664 नए पदों पर होगी चरणबद्ध भर्ती

जागरण संवाददाता, धनबाद। भारतीय रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 5664 नये पदों पर चरणबद्ध तरीके से बहाली शुरू होगी। हालांकि इसके साथ ही सभी जोन को मिलाकर 10939 पद सरेंडर किये जाएंगे।

सरेंडर होनेवाले पदों में एसी कोच अटेंडेंट, कमर्शियल क्लर्क समेत लेवल-वन से लेवल-5 तक शामिल हैं। पोस्ट सरेंडर करने और नये स्वीकृत पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की स्वीकृति मिल गई है। नये स्वीकृत पदों में लेवल-6 में 2292 और लेवल-7 में 3372 पद शामिल हैं।

नये स्वीकृत पदों पर कैसे होगी बहाली रेलवे में स्वीकृत नये 5664 पदों पर चरणबद्ध तरीके से बहाली होगी। पहले चरण में 50 प्रतिशत यानी 2832 पदों को भरा जाएगा। साथ ही रेलवे में पहले से रिक्त 21978 पदों को भी भरने का प्रस्ताव है। रिक्त पदों के लगभग 80 प्रतिशत तक नियुक्ति के बाद बाकी बचे स्वीकृत पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। किस लेवल में कितने व कौन-कौन पद होंगे सरेंडर - लेवल-वन - 5163 पद : जनरल असिस्टेंट, विभिन्न विभागों के सहायक, बियरर, पोर्टर, एसी कोच अटेंडेंट, हास्पिटल अटेंडेंट, हाउसकीपिंग अटेंडेंट

- लेवल-2 - 2334 पद : टेक्निशियन-3 (पेंटर), कारपेंटर, कमर्शियल क्लर्क

- लेवल-3 - 533 पद : कमर्शियल क्लर्क व स्टोर क्लर्क

- लेवल 4 - 915 पद : जूनियर स्टेनोग्राफर, रनिंग रूम कूक

- लेवल-5 - 1994 पद : विभिन्न ट्रेड के टेक्निशियन ग्रेड ग्रेड वन, व्हिकल ड्राइवर, सीनियर कर्मशियल कम टिकट क्लर्क (सीनियर सीसीटीसी)