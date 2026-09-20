झारखंड के हरे-भरे जंगलों के बीच सांप की तरह बलखाती नारंगी Vande Bharat, रेल मंत्री ने साझा किया शानदार Video

डिजिटल डेस्क, धनबाद। Vande Bharat Express Run Like Snake: झारखंड की खूबसूरती का जवाब नहीं! झारखंडी इसे सोना कहते हैं। हरे-भरे जंगल, ऊंचे पहाड़, कल-कल करती नदियां, पानी से लबालब भरे डैम और जंगलों के बीच रेल लाइन व फोरलेन सड़कों का एरियल व्यू देखते ही बनता है।



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी झारखंड की प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता से प्रभावित हो उठे हैं। उन्होंने झारखंड के हरे-भरे जंगलों को चीरती और पहाड़ों की सुरंगों से निकलती नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो Instagram पर शेयर किया है।

अनूपम खेर बोले-ब्यूटी वीडियो को बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी वीडियो को पसंद किया है। उन्होंने रेल मंत्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है- 'ब्यूटी।' इस वीडियो को ड्रोन से शूट किया गया है।