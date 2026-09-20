झारखंड के हरे-भरे जंगलों के बीच सांप की तरह बलखाती नारंगी Vande Bharat, रेल मंत्री ने साझा किया शानदार Video
Vande Bharat Video Viral: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड के हरे-भरे जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती नारंगी ...और पढ़ें
HighLights
रेल मंत्री ने झारखंड वंदे भारत का वीडियो साझा किया।
नारंगी वंदे भारत पहाड़ों और जंगलों से गुजरती दिखी।
अभिनेता अनुपम खेर ने वीडियो को 'ब्यूटी' कहा।
डिजिटल डेस्क, धनबाद। Vande Bharat Express Run Like Snake: झारखंड की खूबसूरती का जवाब नहीं! झारखंडी इसे सोना कहते हैं। हरे-भरे जंगल, ऊंचे पहाड़, कल-कल करती नदियां, पानी से लबालब भरे डैम और जंगलों के बीच रेल लाइन व फोरलेन सड़कों का एरियल व्यू देखते ही बनता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी झारखंड की प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता से प्रभावित हो उठे हैं। उन्होंने झारखंड के हरे-भरे जंगलों को चीरती और पहाड़ों की सुरंगों से निकलती नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो Instagram पर शेयर किया है।
अनूपम खेर बोले-ब्यूटी
वीडियो को बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी वीडियो को पसंद किया है। उन्होंने रेल मंत्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है- 'ब्यूटी।' इस वीडियो को ड्रोन से शूट किया गया है।
झारखंड के हरे-भरे जंगलों में दौड़ती वंदे भारत के वीडियो से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछल महीने 23 अगस्त 2026 को अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था।
पिछले महीने कर्नाटक का वीडियो किया था शेयर
पोस्ट पर लिखा था-New age trains! Make more in India. ड्रोन वीडियो कर्नाटक के पश्चिमी घाट स्थित सकलेशपुर–सुब्रह्मण्य रोड (शिराडी घाट) सेक्शन का था। जिसमें हरे-भरे जंगलों के बीच सांपों की तरह वंदे भारत बलखाती हुई दाैड़ रही है।
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रेल मंत्री ने झारखंड का जो वीडियो जारी किया है उसे रांची-बरकाकाना-हजारीबाग रेल लाइन पर ड्रोन से शूट किया गया है। यह वीडियो देखते ही बनता है। वीडियो पर बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं।
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