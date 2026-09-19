रंजय सिंह हत्याकांड: धनबाद कोर्ट ने हर्ष सिंह और मामा को किया बरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद के मेयर संजीव सिंह के खासमखास राजीव रंजन सिंह उर्फ रंजय सिंह की हत्या के बाद 9 वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चन्द्र अवस्थी की अदालत ने मामले के आरोपी हर्ष सिंह व नंद किशोर सिंह उर्फ मामा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव और सिद्धार्थ शर्मा ने पैरवी की।

बिग बाजार के समीप हुई थी हत्या

रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या धनबाद के बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 को संध्या करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोली मारकर कर दी गई थी। रंजय के साथ स्कूटी पर बैठा हुआ राजा यादव इस गोलीबारी में बाल-बाल बचा था। रंजय चाणक्य नगर स्थित अपने फ्लैट से दूध का बर्तन लेकर सिंह मेंसन की ओर जा रहा था कि पहले से घात लगाए बैठे बाईक सवार दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ रंजय पर फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी। आनन-फानन में रंजय को सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया था। जहां डॉक्टरों ने रंजय को मृत घोषित कर दिया था। चश्मदीद राजा यादव के बयान पर अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी 30 जनवरी 2017 को दर्ज की गई थी। पुलिसया छानबीन व राजा यादव द्वारा बनवाए गए स्कैच के आधार पर शूटरों की पहचान हुई थी।

रूना सिंह ऊर्फ मामा ऊर्फ नंद किशोर सिंह 8 अगस्त 18 से जेल मे बंद है ! पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था जबकी चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा था. 11 दिसंबर 25 को पुलिस ने चंदन शर्मा को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र दायर कर दिया था।चंदन शर्मा फिलवक्तत इस मामले में पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई चल रही है