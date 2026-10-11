गार्ड की नौकरी करते हुए पास की परीक्षा, CRPF से यूपी में मिली जॉइनिंग तो चरवाहे के घर में छाई खुशियां

संवाद सूत्र, बरोरा। कहते हैं कि हौसला बुलंद हो और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो गरीबी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती।

इसे सच कर दिखाया है निचितपुर गांव के चरवाहे बढ़न दास के पुत्र किशोर दास ने। आर्थिक तंगी और अभावों के बीच पले-बढ़े किशोर ने अपनी मेहनत और लगन से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में नौकरी हासिल कर परिवार के साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया।

प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़े के साथ स्वागत किया। पिता बढ़न दास की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। गार्ड की करता था नौकरी उन्होंने किसी तरह मेहनत-मजदूरी कर बेटे को पढ़ाया। दसवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद किशोर गार्ड की नौकरी करने रांची चला गया। उन्होंने सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा में भाग लिया और सफलता हासिल की।