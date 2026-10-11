अमेरिका की नौकरी छोड़ बोकारो आईं रजनी शर्मा, अब महिलाओं को सिखा रहीं बिजनेस के गुर

राममूर्ति प्रसाद, बोकारो। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 12 के निकट लोहांचल निवासी रजनी शर्मा ने स्वरोजगार के जरिए स्वयं को सबल बनाया।

वह चास-बोकारो की महिला समूह को भी व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सीख दे रही हैं। घर में बने उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही हैं।

उनकी पहल से महिलाएं स्थानीय बाजार के अलावा आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपने उत्पाद की बिक्री कर रही हैं। वह महिलाओं व युवतियों की पथ प्रदर्शक बन रही हैं।

अमेरिका से आकर बोकारो में उद्यमिता की राह चुनी

रजनी शर्मा ने कहा कि एमबीए की शिक्षा ग्रहण करने के बाद दिल्ली, हैदराबाद व अमेरिका में नौकरी की। इस दौरान स्थानांतरण के कारण बेटी की पढ़ाई प्रभावित होती थी।

इसलिए उसका दाखिला बोकारो के विद्यालय में कराया। बाद में नौकरी छोड़ कर लोहांचल कॉलोनी आ गई और यहां नवाचार व उद्यमिता के क्षेत्र का चयन किया।

आम पापड़, बेल कैंडी, आंवला कैंडी बनाने का विचार आया। आसपास की पांच युवतियां व महिलाओं को इस काम से जोड़ा। स्थानीय बाजार से आम, बेल, आंवला आदि की खरीदारी की गई।

इसके बाद युवतियां व महिलाओं के सहयोग से कैंडी व पापड़ बनाया गया। इसकी पैकिंग की गई। राजस्थान से हींग, हर्रे, आजवाइन आदि मंगाया जाता है।

उन्होंने बताया कि घर में तैयार उत्पाद की बिक्री की समस्या थी। इसलिए बोकारो, धनबाद, फुसरो, देवघर, जमशेदपुर के व्यवसायियों से संपर्क साधा। उनके सहयोग से उत्पाद की बिक्री शुरु की। दो लोगों को मार्केटिंग के काम में लगाया। उत्पाद की बिक्री से प्रत्येक माह अच्छी आमदनी होती है। मार्केटिंग व अन्य काम में लगे लोगों को भी आमदनी होती है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में हो रहा काम रजनी शर्मा ने कहा कि चास-बोकारो में कई युवतियां व महिलाएं घर में हस्तनिर्मित कलाकृति एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार करती हैं। लेकिन उनके उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंचते थे। इसलिए उनसे विचार-विमर्श कर स्थानीय स्तर पर महिला उद्यमी हाट लगाने पर सहमति बनी। जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने हुनर, उत्पाद व व्यवसाय को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है।