धनबाद होकर तीन स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, आगरा-कानपुर के लिए अक्टूबर-नवंबर की बुकिंग शुरू

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन में धनबाद होकर गुजरने वाली अब तक तीन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो गई है। इनमें कोलकाता-आगरा कैंट, कोलकाता-कानपुर और हावड़ा-ऋषिकेश स्पेशल शामिल हैं। आगरा कैंट-कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल से आगरा कैंट से अक्टूबर-नवंबर के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।

कोलकाता-कानपुर स्पेशल में 30 सितंबर के बाद की बुकिंग शुरू नहीं हुई है। दोनों ट्रेनों में कोलकाता से बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा हावड़ा-ऋषिकेश स्पेशल स्पेशल में भी एक-दो दिनों में टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी।

कोलकाता-आगरा कैंट साप्ताहिक स्पेशल में 25 सितंबर के बाद की बुकिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। दूसरी ओर, कानपुर-कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल में भी अक्टूबर-नवंबर के लिए टिकट बुक होने लगे हैं।

इन तिथियों में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

- 01911 Agra Cantt–Kolkata Special 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को सुबह 3:40 पर खुलकर रात 8:05 पर गाेमो, रात 8:40 पर धनबाद एवं अगले दिन सुबह 4:05 पर कोलकाता पहुंचेगी।

- 01912 Kolkata–Agra Cantt Special प्रत्येक शुक्रवार को 27 नवंबर तक चलेगी। कोलकाता से सुबह 7:25 पर खुल कर दोपहर 12:45 पर धनबाद, 1:05 पर गोमो एवं अगले दिन सुबह 8:00 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।

- 04157 Kanpur-Kolkata Special प्रत्येक मंगलवार 24 नवंबर तक चलेगी। कानपुर से सुबह 8:00 बजे खुल कर रात 8:05 पर गोमो, 8:40 पर धनबाद एवं सुबह 4:05 पर कोलकाता पहुंचेगी।

- 04158 Kolkata-Kanpur Special प्रत्येक बुधवार को 25 नवंबर तक चलेगी। कोलकाता से कोलकाता से सुबह 7:25 पर खुल कर दोपहर 12:45 पर धनबाद, 1:05 पर गोमो एवं देर रात 1:25 पर कानपुर पहुंचेगी।

- 04312 Rishikesh-Kolkata Special प्रत्येक शुक्रवार 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी। ऋषिकेश से रात 10:20 पर खुल कर 11:54 पर हरिद्वार, अगले दिन रात 11:25 पर गाेमो, रात 12:30 पर गोमो एवं सुबह 8:00 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

- 04311 Kolkata–Rishikesh Special से प्रत्येक रविवार को 18 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलेगी। कोलकाता से दोपहर 1:55 पर खुल कर रात 9:05 पर धनबाद, 9:35 पर गोमो तथा अगले दिन रात 9:55 पर हरिद्वार एवं रात 11:30 पर ऋषिकेश पहुंचेगी।