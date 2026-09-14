Rail Madad की शिकायतों की कैटेगरी बदलकर निबटारे में देरी की चालाकी नहीं चलेगी, जोनल रेलवे करेगा निगरानी

तापस बनर्जी, धनबाद। Rail Madad App: रेल मदद पर यात्रियों की शिकायतों की कैटेगरी बदलने का ट्रिक अपनाने वाले डिविजन कंट्रोल की चालाकी अब नहीं चलेगी। जोनल रेलवे से इसकी नियमित निगरानी की जाएगी। डिविजनल कंट्रोल आफिस को निर्धारित शिकायतों की कैटेगरी का पालन करना होगा जिससे उनके निबटारे में बेवजह देर नहीं होगी।

जोनल रेलवे और सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम-क्रिस के अधिकारियों की सात सितंबर को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पूर्व रेल के मुख्य रोलिंग स्टाक अभियंता-सीआरएसई की ओर से उठाये गये मामले पर रेलवे ने यह निर्णय लिया है। क्या थी सीआरएसई की शिकायत पूर्व रेलवे के सीआरएसई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में बताया कि कई बार देखा गया कि डिविजनल कंट्रोल अफिस शिकायतों की कैटेगरी बदल दे रहे हैं। किसी यात्री ने पानी की उपलब्धता न होने को लेकर रेल मदद पर शिकायत दर्ज की।

डिविजनल कंट्रोल रूम ने शिकायत की कैटेगरी बदल डाली और उसे कोच मेंटेनेंस की शिकायत में बदल दिया। इस वजह से शिकायत के समाधान में बेवजह विलंब होते हैं, क्योंकि कैटेगरी बदल जाने से शिकायत दूसरे विभाग के पास चली जाती है।