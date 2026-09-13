झारखंड पंचायत चुनाव 2027: कांग्रेस ने कसी कमर, जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

रविशंकर सिंह, धनबाद। झारखंड में अगले साल यानी अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अधिक से अधिक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी एवं सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य के. राजू ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र भेजकर चुनावी तैयारी की समीक्षा और उसे गति देने को कहा है।

जारी किए गए पत्र के निर्देश के अनुसार, कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य चंदन सिंह को जिलों का दौरा कर पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के तीन सदस्यों की टीम संबंधित जिलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा करेगी।

इधर, धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने भी सभी प्रखंड अध्यक्षों को पत्र जारी कर संगठन को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रखंड अध्यक्षों से पंचायतवार संगठन की स्थिति की समीक्षा करने तथा योग्य, सक्रिय और समर्थित संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर सूची तैयार करने को कहा गया है।