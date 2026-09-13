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झारखंड पंचायत चुनाव 2027: कांग्रेस ने कसी कमर, जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

By Ravi Shankar SinghEdited By: Mritunjay Pathak
Published: Sun, 13 Sep 2026 02:47 PM (IST)

झारखंड में 2027 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कांग्रेस ने 2027 के पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कीं।

  2. के. राजू ने जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया।

  3. धनबाद कांग्रेस ने बूथ स्तर तक तैयारी के निर्देश दिए।

रविशंकर सिंह, धनबाद। झारखंड में अगले साल यानी अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अधिक से अधिक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है।

K Raju

इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी एवं सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य के. राजू ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र भेजकर चुनावी तैयारी की समीक्षा और उसे गति देने को कहा है।

जारी किए गए पत्र के निर्देश के अनुसार, कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य चंदन सिंह को जिलों का दौरा कर पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के तीन सदस्यों की टीम संबंधित जिलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा करेगी।

इधर, धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने भी सभी प्रखंड अध्यक्षों को पत्र जारी कर संगठन को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रखंड अध्यक्षों से पंचायतवार संगठन की स्थिति की समीक्षा करने तथा योग्य, सक्रिय और समर्थित संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर सूची तैयार करने को कहा गया है।

जिला कांग्रेस ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें चुनावी जिम्मेदारियां सौंपने, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने तथा चुनावी रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक बैठकें करने को कहा गया है।

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जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार कर जिला कांग्रेस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। दोनों स्तरों से जारी निर्देशों से साफ है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर संगठनात्मक और चुनावी मोर्चे पर अभी से पूरी गंभीरता के साथ जुट गई है।

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