अब आपके पड़ोस में भी मिलेगा ट्रेन का जनरल टिकट, रेलवे ने कर दिया खास इंतजाम

तापस बनर्जी, धनबाद। जनरल टिकट की उपलब्धता को रेलवे अब और आसान बनाएगा। आपके पड़ोस और गली-मुहल्ले में भी जनरल टिकट मिलेगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए जेटीबीएस (JTBS, Jan Sadharan Ticket Booking Sewak, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा) और वाईटीएसके (YTSK, Yatri Ticket Suvidha Kendra, यात्री टिकट सुविधा केंद्र) के संचालकों को एम-यूटीएस यानी मोबाइल से अनारक्षित टिकट जारी करने की अनुमति दे दी गई है। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-2 संजय मनोचा ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है।

सरायढेला में वाईटीएसके और झरिया के जेटीबीएस शहर में सरायढेला में वाईटीएसके यानी यात्री टिकट सुविधा केंद्र संचालित है। इस केंद्र पर आरक्षित टिकटों की बुकिंग होती है। अब मोबाइल यूटीएस एप से जनरल टिकट भी उपलब्ध होगा। झरिया में जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा उपलब्ध है।

इस केंद्र के संचालक भी अब मोबाइल से अनारक्षित टिकट जारी कर सकेंगे। इसके अलावा धनबाद रेल मंडल में वाईटीएसके का संचालन गिरिडीह के बगोदर व हजारीबाग में हो रहा है। उन केंद्रों से भी मोबाइल से जनरल टिकट जारी किये जाएंगे।