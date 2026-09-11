टिकट की मारामारी के बीच राहत: पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, छठ के बाद तक मिलेगा सफर का विकल्प

जागरण संवाददाता, धनबाद। Chhath Special Trains: दीपावली-छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और टिकट की मारामारी के बीच Indian Railway ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। दक्षिण भारत से झारखंड-बिहार आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए तीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं।

Patna–Charlapalli और Charlapalli–Patna के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें अब छठ पूजा के बाद तक परिचालन करेंगी। फेरे बढ़ाए जाने से त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। रेलवे के इस फैसले से बिहार और झारखंड के यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।