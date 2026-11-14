1.82 लाख रेलकर्मियों के राशन कार्ड पर रेलवे बोर्ड का एक्शन, अपात्र कर्मचारियों को सरेंडर करना होगा कार्ड

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे से वेतन और रियायती राशन अब नहीं चलेगा। अपात्र रेल कर्मचारियों को न केवल राशन कार्ड सरेंडर करना होगा बल्कि रियायती राशन का लाभ लिया या नहीं, इसके लिए सैंपल टेस्ट भी होगा।

अगर लाभ नहीं उठाया तो इसका घोषणा पत्र भी देना होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली 182243 रेल कर्मचारियों की संभावित सूची के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को सत्यापन का आदेश दिया है। वैसे कर्मचारी जो इसके पात्र नहीं हैं, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।

11 नवंबर को जारी रेलवे बोर्ड के उप निदेशक स्थापना सामान्य एसके राय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य पात्र लाभुकों तक लाभ पहुंचाना था।