वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में भी सुविधा पास पर यात्रा कर सकेंगे रेलकर्मी, रेलवे ने दी सौगात

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेल कर्मचारी अब सुविधा पास पर राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेन में भी यात्रा कर सकेंगे।

इस सुविधा का लाभ सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन द्वितीय संजय मनोचा और संयुक्त निदेशक स्थापना कल्याण एमएम जेयाबलान की ओर से इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया गया है।

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव ओपी शर्मा एवं ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के धनबाद मंडल मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि फेडरेशन महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के निरंतर प्रयासों के बाद रेलवे बोर्ड ने रेलकर्मियों को बड़ी राहत दी है।

रेलकर्मियों को राहत अब कार्यरत एवं सेवानिवृत्त रेलकर्मी सुविधा पास, सेवानिवृत्ति पास और विधवा पास पर पात्र यात्रा श्रेणी के ऊपर की श्रेणी में निर्धारित किराए का अंतर देकर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी अपनी पात्रता से उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकेंगे।