रावण दहन पर बोलीं पूर्णिमा नीरज सिंह, झरिया संघर्ष की धरती, मां दुर्गा चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दें

जागरण संवाददाता, झरिया। कांग्रेस नेत्री और झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बुधवार को भौंरा गौरखूंटी दुर्गा मंदिर प्रांगण में राणव दहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा-झरिया हमेशा से संघर्ष की धरती रही है। मां दुर्गा सभी को हर संघर्ष से उबरने तथा सही रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें।

असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को भौंरा गौरखूंटी दुर्गा मंदिर प्रांगण में भव्य रावण दहन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर सहित आसपास का क्षेत्र मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा।

रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु व स्थानीय लोग सपरिवार पहुंचे। रावण का पुतला जलते ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम और दुर्गा माई की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। समारोह में मुख्य रूप से झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह उपस्थित रहीं। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।