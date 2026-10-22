धनबाद जिला कांग्रेस ने बदला फैसला, मनोज सिंह समेत तीन नेताओं की हुई घर वापसी

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने तीन नेताओं के निष्कासन का निर्णय वापस ले लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह कार्यालय प्रभारी मधुसूदन सिंह चौधरी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। जिन नेताओं का निष्कासन वापस लिया गया है, उनमें एसके शाही, रामचंद्र शर्मा और मनोज कुमार सिंह शामिल हैं।

पत्र के अनुसार, तीनों नेताओं के आवेदन पर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उनके द्वारा पत्र के माध्यम से भरोसा दिलाया गया था कि भविष्य में वे किसी भी प्रकार की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

साथ ही कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों, विचारधारा और अनुशासन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तीनों नेताओं ने कहा है कि वे पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया है।

कहा कि ये लोग कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आवेदन में व्यक्त भावनाओं और आश्वासनों के साथ सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने निष्कासन वापस लेने का निर्णय लिया।