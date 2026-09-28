PM SHRI JNV Admission: 9वीं-11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, इस माह के अंत तक मौका

जागरण संवाददाता, धनबाद। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय समिति बेनागोड़िया में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नौवीं और 11वीं में लैटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। योग्य विद्यार्थियों के लिए निश्शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का यह एक अच्छा अवसर है।

आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष 10 अप्रैल को होगी। पात्रता एवं योग्यता की बात करें तो नौवीं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी की जन्म तिथि एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। 11वीं में प्रवेश के लिए सत्र 2026-27 में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं में अध्ययनरत भारतीय नागरिक अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसमें अभ्यर्थी की जन्म तिथि एक जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच होनी चाहिए।