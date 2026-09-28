MLA Jairam पर BJP MP Dhulu का गंभीर आरोप-जनता को डरा-धमका रहे, बोले- झारखंड को नहीं बनने देंगे ‘लालखंड’

संवाद सूत्र, मुगमा (धनबाद)। धनबाद के सांसद ढुलू महतो और JLKM प्रमुख डुमरी के विधायक जयराम महतो एक-दूसरे पर वार-पलटवार करते रहते हैं। एक बार फिर से सांसद ने जयराम पर राज्य की जनता को डरा-धमकाने का आरोप लगाया है।

सांसद ढुलू महतो ने रविवार को एग्यारकुंड प्रखंड के हीरबांध में भाजपा कार्यकर्ता मिलने समारोह के दाैरान बिना नाम लिए जयराम महतो पर निशाना साधा। झारखंड को लालखंड बनाने का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा उन्होंने कहा- कुछ लोग झारखंड को 'लाल खंड' बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं, लेकिन उनका यह सपना कभी साकार नहीं होगा। भाजपा सांसद ने कहा- हाल ही में उभरे कुछ नए नेता जनता को डराने-धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। जनता को ऐसे तत्वों और जनप्रतिनिधियों का डटकर विरोध करना चाहिए। ऐसे लोगों आने वाले दिनों में जवाब देगी। सरकार के संरक्षण में अपराधियों को मनोबल चरम पर सांसद ढुल्लू महतो ने झारखंड की कांग्रेस और झामुमो गठबंधन सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जिससे आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है।

कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद ढुलू महतो, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष मोहन कुंभकार, भाजपा नेता अशोक मंडल, चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, प्रशांत बनर्जी, बादल गोस्वामी एवं हरि कुमार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इंद्रजीत गोस्वामी ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया।

दर्जनों ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता इंद्रजीत गोस्वामी के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने अन्य दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सांसद ढुलू महतो ने सभी को भगवा गमछा व माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है। कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाएं। निरसा विधानसभा में कमल खिलाने का आह्वान उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ने तथा आगामी विधानसभा चुनाव में निरसा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गरीबों के विकास, सम्मान और अधिकार के लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। कांग्रेस शासनकाल में हुए कथित अत्याचार और आतंक के खिलाफ संघर्ष करते हुए भाजपा ने अपनी अलग पहचान बनाई है।