जागरण संवाददाता, धनबाद। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के चारगो तिलैया गांव के रहने वाले एक ही परिवार के आठ लोग रहस्यमय बीमारी की चपेट में है।

पिछले तीन दिनों से घर के लोग अचानक गिरकर बेहोश हो जा रहे हैं। परिवार के लोग इससे काफी परेशान हैं। डुमरी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज होने के बाद गुरुवार को आठ लोगों को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में इलाज के लिए भेजा गया।

यहां डॉक्टर ने सब का इलाज शुरू किया है। सरस्वती देवी ने बताया कि घर के लोग पिछले तीन-चार दिनों से अचानक गिर के बेहोश हो जा रहे हैं। मिर्गी जैसा लक्षण दिख रहा है।

एक आदमी जैसे ठीक होकर खड़ा होता है, वैसे दूसरा आदमी गिरकर बेहोश हो जाता है। सभी गोतीया में एक साथ रहते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है।

डुमरी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने भी जांच के बाद कोई स्पष्ट बीमारी के बारे में नहीं बताया। आखिरकार डॉक्टर ने आगे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

इधर इमरजेंसी में इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कुछ जरूरी जांच लिखी है। डॉक्टर भी अभी स्पष्ट रूप से किसी बीमारी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

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