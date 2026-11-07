दीपावली पर धनबाद की महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा, मंईयां सम्मान योजना के तहत खातों में पहुंचे ₹2500

रविशंकर सिंह, धनबाद। रोशनी के पर्व दीपावली के उल्लास के बीच झारखंड की मां-बहनों को राज्य सरकार ने सम्मान और आर्थिक संबल की सौगात दी है।

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले की 3 लाख 30 हजार 653 महिलाओं के बैंक खातों में अक्टूबर महीने की सम्मान राशि भेज दी गई है।

प्रत्येक लाभुक के खाते में 2500 रुपये की दर से कुल 82 करोड़ 66 लाख 32 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है। त्योहार के मौके पर खाते में सम्मान राशि पहुंचने से हजारों परिवारों को घरेलू जरूरतों और त्योहार की तैयारियों में आर्थिक मदद मिलेगी।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि योजना के तहत अक्टूबर महीने की राशि का आधार आधारित भुगतान सीधे लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में किया गया है। जिले में कुल 3,30,653 महिलाओं को इसका लाभ मिला है।उन्होंने बताया कि सितंबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान भी योजना के लाभुकों को किया गया है।